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    WB 24 Waschbürste | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with black bristles and a grey connector.

    WB 24 Waschbürste

    Artikelnummer: 2.644-136.0

    Die Waschbürste WB 24 für KHB- und OC 6-18-Modelle ergänzt den integrierten Flachstrahl mit der mechanischen Reinigungswirkung der extra langen Borsten.