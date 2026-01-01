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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, filter, dust bag, and two nozzle attachments on a white background.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 1 Compact Battery

    Artikelnummer: 1.198-300.0