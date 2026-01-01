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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery Set | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, filter, dust bag, nozzle attachments, and charger displayed on a white background.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 1 Compact Battery Set

    Artikelnummer: 1.198-301.0

    • 7-l-Kunststoffbehälter, Blasfunktion, Schlauch- und Zubehöraufbewahrung
    • 18-V-Akkuplattform, 10 min Laufzeit, 1,2-m-Schlauch
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Fugendüse, Polsterdüse, Patronenfilter, Papierfilterbeutel