Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery Set | Kärcher

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Akku-Nass-/Trockensauger
Artikelnummer: 1.198-301.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme (W)
250
Saugleistung (W)
60
Vakuum (mbar)
85
Luftmenge (l/s)
22
Behältergröße (l)
7
Behältermaterial
Kunststoff
Nennweite Zubehör (mm)
35
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
2.5
Laufzeit je Akkuladung (min)
ca. 10
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
300
Ladestrom (A)
0.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Schalldruckpegel (dB(A))
64
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
386 x 279 x 312
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete