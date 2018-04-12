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    Nass-/Trockensauger WD 2 Plus V-12/4/18/C | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022

    Nass-/Trockensauger

    WD 2 Plus V-12/4/18/C

    Artikelnummer: 1.628-009.0

    • Blasfunktion, Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung
    • 1000 W Nennleistungsaufnahme, 12-l-Kunststoffbehälter, 4-m-Kabel, 1,8-m-Schlauch
    • Patronenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel