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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 3-18 Battery Set | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with accessories including a filter, nozzle, dust bag, battery, and charger.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 3-18 Battery Set

    Artikelnummer: 1.628-551.0