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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 3-18 S Battery Set | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with accessories including hose, filter, battery, charger, and nozzle on a white background.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 3-18 S Battery Set

    Artikelnummer: 1.628-576.0

    • 17-l-Edelstahlbehälter, Blasfunktion, Schlauch- und Zubehöraufbewahrung
    • 18-V-Akkuplattform, 20 min Laufzeit, 2-m-Schlauch
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Bodendüse, Fugendüse, Patronenfilter, Vliesfilterbeutel