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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 3-18 S | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with yellow top, hose, floor nozzle, filter, crevice tool, and dust bag.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 3-18 S

    Artikelnummer: 1.628-575.0