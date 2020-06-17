Nass-/Trockensauger WD 3 S V-17/6/20 Car | Kärcher

Der Nass-/Trockensauger WD 3 S V-17/6/20 Car ist super saugstark, energieeffizient und kompakt – mit nur 1000 Watt Nennleistungsaufnahme. Dabei punktet das Gerät mit einer Autodüse, einer extra langen Fugendüse und einem Saugpinsel mit weichen und harten Borsten. Ob empfindliche Oberflächen wie das Armaturenbrett, stark verschmutzte Bereiche wie der Fußraum, große Flächen wie im Kofferraum oder enge Stellen zwischen den Sitzen: Dank spezieller Bürsten und Düsen lässt sich jeder Bereich im Fahrzeuginneren mühelos und gründlich reinigen. Der abnehmbare Handgriff erlaubt das Aufstecken der Bürsten und Düsen direkt auf den Saugschlauch und ermöglicht damit müheloses Arbeiten auf engstem Raum. Ausgestattet mit robustem und stoßfestem 17-Liter-Edelstahlbehälter, 6 m Kabel und 2 m Saugschlauch mit abnehmbarem Handgriff, Clips-Bodendüse, Fugendüse, Patronenfilter und Vliesfilterbeutel. Der einteilige Patronenfilter ermöglicht das Saugen von trockenem und nassem Schmutz ganz ohne Filterwechsel. Weitere Features: Aufbewahrungsmöglichkeit am Gerätekopf, praktische Blasfunktion, „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters und ein ergonomisch geformter Tragegriff.

Spezialzubehör für die Autoinnenreinigung Für beste Reinigungsergebnisse auf empfindlichen Oberflächen, in engen Zwischenräumen und auf großen Flächen. Zur optimalen Entfernung von feinem sowie hartnäckigem Schmutz. Abnehmbarer Handgriff Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken. Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen. Patronenfilter Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel. Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil. Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken. Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Ablagefläche Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben oder Nägel. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet. Vliesfilterbeutel 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt. Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf. Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.