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    Nass-/Trockensauger WD 3 S V-17/6/20 Car | Kärcher

    Sale
    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments, including brushes, nozzles, filter, and dust bag, on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022

    Nass-/Trockensauger

    WD 3 S V-17/6/20 Car

    Artikelnummer: 1.628-149.0

    • Blasfunktion, Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung
    • 1000 W Nennleistungsaufnahme, 17-l-Edelstahlbehälter, 6-m-Kabel, 2-m-Schlauch
    • Patronenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel, Car Kit