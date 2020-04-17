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    Nass-/Trockensauger WD 3 V-17/4/20 | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022
    IF Design Award 2023

    Nass-/Trockensauger

    WD 3 V-17/4/20

    Artikelnummer: 1.628-130.0

    • Blasfunktion, Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung
    • 1000 W Nennleistungsaufnahme, 17-l-Kunststoffbehälter, 4-m-Kabel, 2-m-Schlauch
    • Patronenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel