Akku-Nass-/Trockensauger WD 4-18 Dual Battery Set | Kärcher

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Akku-Nass-/Trockensauger
Artikelnummer: 1.628-601.0
Motorspannung (V)
36
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme (W)
380
Saugleistung (W)
100
Vakuum (mbar)
150
Luftmenge (l/s)
32
Behältergröße (l)
20
Behältermaterial
Kunststoff
Nennweite Zubehör (mm)
35
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
5
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
2
Laufzeit je Akkuladung (min)
ca. 28
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
143
Ladestrom (A)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Schalldruckpegel (dB(A))
66
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
6.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
12.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
385 x 411 x 526
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete