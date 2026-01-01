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    Akku-Nass-/Trockensauger WD 4-18 Dual | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2025

    Akku-Nass-/Trockensauger

    WD 4-18 Dual

    Artikelnummer: 1.628-600.0

    • 20-l-Edelstahlbehälter, Blasfunktion, Schlauch- und Zubehöraufbewahrung
    • 18-V-Akkuplattform, für 36 V Motorleistung, 2,2-m-Schlauch
    • Bodendüse, Fugendüse, Flachfaltenfilter, Vliesfilterbeutel