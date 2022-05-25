Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Nass-/Trockensauger WD 5 Control P 25/5/22 | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, and various accessories including filters and attachments.

    Nass-/Trockensauger

    WD 5 Control P 25/5/22

    Artikelnummer: 1.628-317.0

    • 2-in-1 Remote Control, Gerätesteckdose, Filterreinigung
    • 1200 W Nennleistungsaufnahme, 25-l-Kunststoffbehälter, 5-m-Kabel, 2,2-m-Schlauch
    • Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.