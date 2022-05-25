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    Nass-/Trockensauger WD 5 Control S 25/5/22 | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with attachments, including hose, nozzles, filter, and bag, on a white background.

    Nass-/Trockensauger

    WD 5 Control S 25/5/22

    Artikelnummer: 1.628-384.0

    • 2-in-1 Remote Control, Filterreinigung, Ablassschraube
    • 1200 W Nennleistungsaufnahme, 25-l-Edelstahlbehälter, 5-m-Kabel, 2,2-m-Schlauch
    • Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.