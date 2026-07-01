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    Nass-/Trockensauger WD 5 Premium | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on a white background.

    Nass-/Trockensauger

    WD 5 Premium

    Artikelnummer: 1.348-230.0