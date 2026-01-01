Wechselakku für den WV 5 und WVP 10 | Kärcher

Dank des optional erhältlichen Wechselakkus, kann man mit dem neuen WV 5 und WVP endlos lange reinigen. Ohne Arbeitsunterbrechung. Einfach den eingesetzten Akku mit einem Klick aus dem Gerät entnehmen und den zweiten Akku ebenso einfach einsetzen. Und weiter geht's ...

Für endloses Reinigen Einfaches Befestigen und Lösen dank Klettanbringung. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.