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    Wechselakku für den WV 5 und WVP 10 | Kärcher

    Grey Kärcher replacement filter with a curved top and ribbed base, designed for specific cleaning devices.

    Wechselakku für den WV 5 und WVP 10

    Artikelnummer: 2.633-123.0

    Reinigen ohne Ende: der Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP machts möglich.