Wechselaufsatz Car & Bike für WB 130 | Kärcher

Der innovative Waschbürstenaufsatz aus weicher Mikrofaser wird mit Klettverschluss auf dem Bürstenteller befestigt und ist separat bei maximal 60 °C in der Waschmaschine waschbar. Der Wechselaufsatz Car & Bike für die rotierende Waschbürste WB 130 eignet sich besonders für die schonende Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern.

Innovativer Mikrofaser-Aufsatz mit Klettbefestigung Maschinenwäsche bei max. 60 °C. Der Aufsatz ist schnell und ohne großen Aufwand wieder einsatzbereit. Besonders schonende Reinigung Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Lack. Optionales Zubehör Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste WB 130.