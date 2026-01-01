Wechselaufsatz Car & Bike für WB 130 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-290.0Perfekte Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern: der Wechselaufsatz Car & Bike aus Mikrofaser für die rotierende Waschbürste WB 130.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
119 x 119 x 52
Faserzusammensetzung Textil
75 % Polyester, 25 % Polyamid
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Anwendungsgebiete