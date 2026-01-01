Wechselaufsatz Car&Bike für WB 120 und WB 100 | Kärcher

Der innovative Waschbürstenaufsatz aus weicher Mikrofaser wird mit Klett auf dem Bürstenteller befestigt und ist separat bei max. 60 °C in der Maschine waschbar. Der Wechselaufsatz Car & Bike für die rotierende Waschbürste WB 120 eignet sich für die besonders schonende Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern. Der Aufsatz ist auch mit der Vorgängerbürste WB 100 kompatibel.

Innovativer Mikrofaser-Aufsatz mit Klettbefestigung Der erste wechselbare und waschbare Textilaufsatz für eine rotierende Hochdruckreiniger-Bürste. Besonders schonende Reinigung Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Lack. Abnehmbar und waschbar Maschinenwäsche bei max. 60 °C. Optionales Zubehör Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste. Kompatibilität Einsetzbar mit rotierender Waschbürste WB 120 und Vorgängerbürste WB 100.