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    Wechselaufsatz Car&Bike für WB 120 und WB 100 | Kärcher

    Black circular brush attachment with blue bristles, designed for cleaning equipment.

    Wechselaufsatz Car&Bike für WB 120 und WB 100

    Artikelnummer: 2.644-063.0

    Perfekt für die Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern: der Waschbürsten-Wechselaufsatz Car & Bike aus Mikrofaser für die rotierende Waschbürste.