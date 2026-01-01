Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | Kärcher

Produkt

Sehr ergiebiges Konzentrat für die Scheibenwaschanlage in den Wintermonaten. 5 Liter Konzentrat ergeben bis zu 15 Liter Scheibenwaschflüssigkeit.

Verhindert zuverlässig das Einfrieren der Scheibenwaschanlage

Rückstandsfreie, streifenfrei abtrocknende Reinigung

Entfernt Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Schnee- und Matschverschmutzungen

Vermindert Blendeffekte durch Streulicht

Erzeugt keine Spannungsrisse auf Polycarbonat und ist darum auch für die Reinigung von z. B. Scheinwerfergläsern geeignet

Dank Anti-Kalk-Formel mit Wasser aller Härtegrade mischbar. Kein Verkalken der Scheibenwaschanlage oder Verstopfung der Spritzdüsen

Fächerdüsentauglich

Mit Kärcher Sommerscheibenreiniger mischbar. In der Übergangszeit im Herbst und im Frühling muss der Tank nicht extra entleert werden