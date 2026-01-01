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    Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | Kärcher

    Blue container of Kärcher winter screen wash concentrate with frost protection label.

    Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670

    Artikelnummer: 6.296-109.0

    Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.