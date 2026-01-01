Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.296-109.0Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht (kg)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete