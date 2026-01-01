Wischtuch Set RCV 3 | Kärcher

Das Set enthält 3 Wischtücher für den Saugroboter RCV 3. Wird das Gerät im Wischmodus betrieben, sorgen die hochwertigen Mikrofasertücher für ein optimales Reinigungsergebnis auf sämtlichen Hartflächen wie zum Beispiel Fliesen, Laminat, Holzböden, PVC oder Linoleum. Leichte, angetrocknete Verschmutzungen werden zuverlässig entfernt und Staub ergänzend zum Saugen sehr gut gebunden. Spielend einfach erfolgt der Austausch der Tücher dank Klettanbringung.

Wischtuch mit Klettbefestigung Einfaches Befestigen und Lösen dank Klettanbringung. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.