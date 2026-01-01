Wischtuch Set RCV 3 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-620.0Für ein optimales Reinigungsergebnis: hochwertiges Mikrofaser-Tuchset für das feuchte Wischen von Hartflächen mit dem Saugroboter RCV 3.
Menge (Stück)
3
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
150 x 60 x 83
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete