Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set | Kärcher

Endlich rücken- und knieschonend lästiges Moos und Unkraut beseitigen: mit dem ergonomischen Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set. Im Set sind Akku und Ladegerät bereits enthalten. Dank des innovativen Bürstenkonzepts mit werkzeuglosem Wechselsystem haben oberflächliches Moos und Unkraut wie Löwenzahn- und Wegerichgewächse auf gepflasterten Wegen und Terrassen rund ums Haus keine Chance mehr und lassen sich mühelos entfernen. Zudem kann der Borstenkranz mit dem neuartigen Verschlusssystem ohne Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Das ergonomische Design des Akku-Unkrautentferners garantiert komfortables Arbeiten ohne Kraftaufwand – und ohne dabei auf dem Boden kriechen zu müssen.

Innovative Nylonbürste Speziell ausgerichtete Nylonborsten und eine hohe Bürstendrehzahl für die oberflächliche Entfernung von trockenem Moos und Unkraut. Unterstützende Führungshilfe Die um 360° drehbare Halbkugel auf der Verschlusskappe fördert die optimale kraftsparende Arbeitshaltung. Werkzeugloser Borstenwechsel Für einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbands. Schwenkbarer Reinigungskopf Winkel kann individuell an unterschiedliche Reinigungssituationen und Körpergrößen angepasst werden. Aluminium-Teleskopstiel Ermöglicht eine aufrechte Arbeitshaltung bei unterschiedlichen Körpergrößen. Ergonomisches Griffdesign Komfortable und rückenschonende Arbeitshaltung. In den Griff integrierte Aufhängeöse Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Garantiert maximale Mobilität und Flexibilität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.