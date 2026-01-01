Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set | Kärcher

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Akku-Unkrautentferner
Artikelnummer: 1.445-245.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Bürstendrehzahl (U/min)
2300 - 2800
Bürstendurchmesser (mm)
180
Borstenmaterial
Nylon
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
2.5
Leistung je Akkuladung (m²)
max. 15
Laufzeit je Akkuladung (min)
ca. 15
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
300
Ladestrom (A)
0.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1320 x 230 x 380
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete