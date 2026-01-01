Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 | Kärcher

Der Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 ermöglicht eine innovative und rückenschonende Art der Unkrautentfernung. Der winkelverstellbare Bürstenkopf mit leistungsstarken Nylonborsten sorgt in Kombination mit einem kraftvollen Motor und der hohen Bürstendrehzahl dafür, dass sich trockenes Moos und Unkraut wie Löwenzahn- und Wegerichgewächse von Hartflächen mühelos entfernen lassen. Zudem kann der Borstenkranz mit dem neuartigen Verschlusssystem ohne Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Das ergonomische Design des Akku-Unkrautentferners garantiert komfortables Arbeiten ohne Kraftaufwand – und ohne dabei auf dem Boden kriechen zu müssen. Im Lieferumfang sind Akku und Ladegerät nicht enthalten.

Innovative Nylonbürste Speziell ausgerichtete Nylonborsten und eine hohe Bürstendrehzahl für die oberflächliche Entfernung von trockenem Moos und Unkraut. Unterstützende Führungshilfe Die um 360° drehbare Halbkugel auf der Verschlusskappe fördert die optimale kraftsparende Arbeitshaltung. Werkzeugloser Borstenwechsel Für einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbands. Schwenkbarer Reinigungskopf Winkel kann individuell auf unterschiedliche Reinigungssituationen und Körpergrößen angepasst werden. Aluminium-Teleskopstiel Ermöglicht eine aufrechte Arbeitshaltung bei unterschiedlichen Körpergrößen. Ergonomisches Griffdesign Komfortable und rückenschonende Arbeitshaltung. In den Griff integrierte Aufhängeöse Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Garantiert maximale Mobilität und Flexibilität.