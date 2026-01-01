Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 | Kärcher

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Akku-Unkrautentferner
Artikelnummer: 1.445-244.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Bürstendrehzahl (U/min)
2300 - 2800
Bürstendurchmesser (mm)
180
Borstenmaterial
Nylon
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Leistung je Akkuladung (m²)
max. 15 max. 30
Laufzeit je Akkuladung (min)
ca. 15 ca. 30
Farbe
Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1320 x 230 x 380
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete