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    WT 12l Wasser Trolley | Kärcher

    Kärcher portable water tank with wheels and handle, featuring a spout and mounting bracket, in a white background.

    WT 12l Wasser Trolley

    Artikelnummer: 2.644-351.0

    Der 12 l Wasser Trolley ist als Wassertank und fahrbarer Unterbau die perfekte Ergänzung für den Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18, der separat erhältlich ist.