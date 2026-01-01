WT 12l Wasser Trolley | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-351.0Der 12 l Wasser Trolley ist als Wassertank und fahrbarer Unterbau die perfekte Ergänzung für den Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18, der separat erhältlich ist.
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
3.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
306 x 322 x 586
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung