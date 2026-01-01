WT 12l Wasser Trolley | Kärcher

Kein Wasseranschluss? Kein Problem! Mit dem WT 12 Liter Wasser Trolley steht Wasser immer dort bereit, wo gereinigt werden soll – unterwegs auf dem Waldparkplatz nach einer Tour mit dem Mountainbike oder bequem ohne Wasseranschluss beim Reinigen rund ums Haus. Der Wassertank ist als Trolley mit großen Rädern und ausziehbarem Teleskopgriff die perfekte Ergänzung für den separat erhältlichen Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18. Als fahrbarer Unterbau macht der Wasser Trolley den Transport komfortabel und ergonomisch. Der Wassertank kann einfach zu Hause befüllt und im Auto transportiert werden. Absolut auslaufsicher dank Schraubverschluss.

Autarke und mobile Reinigung Der 12 l Wasser Trolley ermöglicht die Reinigung unterwegs auch ohne Wasseranschluss. Eine Tankfüllung reicht für 3–5 stärker verschmutzte Fahrräder oder mehrere Objekte wie z. B. Garten- und Campingstühle. Der Wassertank kann bequem zu Hause befüllt werden. Auslaufsicher dank Schraubverschluss. Hervorragende Mobilität auf großen Rädern und mit ergonomischer Griffhöhe Große Räder für den sicheren und komfortablen Transport auf unebenem Boden oder auf Gartenwegen sowie über Treppen und Absätze. Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den einfachen Transport ausziehen. Eingeschoben spart er Platz bei der Lagerung.