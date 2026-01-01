Akku-Fenstersauger WV 1 Plus D500 | Kärcher

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Akku-Fenstersauger
Artikelnummer: 1.633-617.0
Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
250
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
100
Akkulaufzeit (min)
25
Akkuladezeit (min)
150
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Leistung je Akkuladung (m²)
ca. 70
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Farbe
Weiß
Gewicht inkl. Akku (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
130 x 250 x 275
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete