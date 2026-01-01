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    Akku-Fenstersauger WV 1 Plus D500 | Kärcher

    Sale
    Kärcher window vac set with spray bottle, microfibre pad, and window cleaner solution bottle.

    Akku-Fenstersauger

    WV 1 Plus D500

    Artikelnummer: 1.633-617.0

    • Kompakter Akku-Fenstersauger, streifenfreie Reinigung von glatten Oberflächen
    • Akkubetrieben, 25 min Laufzeit, 100 ml Tankkapazität
    • Ladegerät, Sprühflasche Standard, Wischbezug, 500 ml Reinigungsmittel