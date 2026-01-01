WV 4-4, WV 6, WV 7 Abziehlippen (170 mm) | Kärcher

Die Abziehlippen (170 Millimeter) des Akku-Fenstersaugers WV 4-4, WV 6 und WV 7 lassen sich schnell und einfach austauschen und sorgen für jederzeit streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne heruntertropfendes Wasser.

Schneller Austausch der Abziehlippe. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser. Xtra!Flex® Abziehlippe Die Xtra!Flex® Abziehlippe aus Silikon mit innovativer Technologie macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die boden- und kantennahe Anwendung. Die lange Silikonlippe ermöglicht das Abziehen in einem Zug und macht den Akku-Fenstersauger noch flexibler.