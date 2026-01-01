WV 4-4, WV 6, WV 7 Abziehlippen (170 mm) | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.633-513.0Zum Austausch der Abziehlippen (170 mm) des Akku-Fenstersaugers WV 4-4, WV 6 und WV 7. Für ein streifenfreies Reinigungsergebnis.
Menge (Stück)
2
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
170 x 30 x 24
Anwendungsgebiete