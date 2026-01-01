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    WV 4-4, WV 6, WV 7 Abziehlippen (170 mm) | Kärcher

    Two yellow Kärcher replacement blades placed side by side on a white background.

    WV 4-4, WV 6, WV 7 Abziehlippen (170 mm)

    Artikelnummer: 2.633-513.0

    Zum Austausch der Abziehlippen (170 mm) des Akku-Fenstersaugers WV 4-4, WV 6 und WV 7. Für ein streifenfreies Reinigungsergebnis.