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    WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 Abziehlippen (280 mm) | Kärcher

    Two yellow Kärcher replacement blades, rectangular with notched ends, placed diagonally on a white background.

    WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 Abziehlippen (280 mm)

    Artikelnummer: 2.633-514.0

    Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die Akku-Fenstersauger WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8.