WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 Abziehlippen (280 mm) | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-514.0Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die Akku-Fenstersauger WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8.
Menge (Stück)
2
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
280 x 30 x 24
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete