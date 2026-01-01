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    Akku-Fenstersauger WV 5 Plus Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher window vac set with accessories including a spray bottle, cleaning pads, and instruction manual on a white background.

    Akku-Fenstersauger

    WV 5 Plus Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.633-711.0