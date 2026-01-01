Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Akku-Fensterreiniger WV 6 + KV 4 Premium | Kärcher

    Kärcher window vac and handheld cleaner with accessories, including cloths and instruction manuals, on a white background.

    Akku-Fensterreiniger

    WV 6 + KV 4 Premium

    Artikelnummer: 1.633-580.0