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    Akku-Fenstersauger WV 6 Plus D500 | Kärcher

    Sale
    Kärcher window vac, spray bottle with microfibre pad, and window cleaner solution bottle on white background.

    Akku-Fenstersauger

    WV 6 Plus D500

    Artikelnummer: 1.633-752.0

    • Innovativer Akku-Fenstersauger mit Xtra!Flex® Abziehlippe
    • Akkubetrieben, 100 min Laufzeit, 150 ml Tankkapazität
    • Ladegerät, Sprühflasche Extra, Wischbezug, 500 ml Reinigungsmittel