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    Akku-Fenstersauger WV 6 Plus Multi Edition | Kärcher

    Sale
    Kärcher window vac with spray bottle, microfibre cloth, three coloured blades, and instruction manual on white background.

    Akku-Fenstersauger

    WV 6 Plus Multi Edition

    Artikelnummer: 1.633-514.0

    • Innovativer Akku-Fenstersauger mit Xtra!Flex® Abziehlippe
    • Akkubetrieben, 100 min Laufzeit, 150 ml Tankkapazität
    • Ladegerät, Sprühflasche Extra, Wischbezug, Abziehlippen u. v. m.