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    Akku-Fenstersauger WV 6 Plus P | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, microfiber cloth, and instruction leaflet on a white background.

    Akku-Fenstersauger

    WV 6 Plus P

    Artikelnummer: 1.633-742.0