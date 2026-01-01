Akku-Fenstersauger WV 6 Plus | Kärcher

Kärcher hat seinen original Akku-Fenstersauger erneut verbessert und mit dem WV 6 Plus ein noch flexibleres Modell mit innovativer Lippentechnologie und längerer Akkulaufzeit entwickelt. Die neue verlängerte Absauglippe ermöglicht das Abziehen der gesamten Oberfläche ohne Unterbrechung. Mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist der Akku-Fenstersauger noch ausdauernder. Und dank des Displays mit minutengenauer Restakkulaufzeit-Anzeige kann die Reinigung genau geplant werden. Wie gewohnt sorgen die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 Plus eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt.

Verbesserte Lippentechnologie Die innovative lange Lippe macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die bodennahe Anwendung. Extra lange Akkulaufzeit Mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist ein unterbrechungsfreies Reinigen gewährleistet. Entnehmbarkeit der Lippe Die Abziehlippe kann nach jeder Reinigung einfach aus der Absaugdüse entnommen und gereinigt werden. Hygienische und schnelle Tankentleerung Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt. Angenehm leise Die geringe Lautstärke des Fenstersaugers macht das Arbeiten jetzt noch angenehmer. Minutengenaues Display zur Anzeige der Restlaufzeit des Akkus Die Ladezustandsanzeige liefert einen minutengenauen Restlaufwert des Akkus. Die Reinigung ist besser planbar. Das Original Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers. 3-mal schneller Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden. Tropfen- und streifenfreies Ergebnis Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für allemal passé. Für strahlend saubere Fenster. Anwendungsvielfalt Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen.