WV Abziehlippen schwarz (170 mm) | Kärcher

Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 170-mm-Abziehlippe der schmalen Absaugdüse schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger wieder alle glatten Oberflächen streifenfrei sauber. Passend für: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 und WVP 10.

Schneller Austausch der Abziehlippe. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser. Weiche Silikonlippe Streifenfreies Reinigen.