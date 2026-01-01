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    WV Abziehlippen schwarz (170 mm) | Kärcher

    Two black rubber blades positioned diagonally on a white background.

    WV Abziehlippen schwarz (170 mm)

    Artikelnummer: 2.633-104.0

    Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die schmalen Absaugdüsen unserer Akku-Fenstersauger.