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    Abziehlippen 250 mm für WV 1 | Kärcher

    Two black rubber strips with embossed text, positioned diagonally on a white background.

    Abziehlippen 250 mm für WV 1

    Artikelnummer: 2.633-128.0

    Zum Austausch der Abziehlippen von Akku Fenstersaugern WV 1. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen - ohne heruntertropfendes Wasser.