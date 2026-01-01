Abziehlippen 250 mm für WV 1 | Kärcher

Die Abziehlippen des Akku-Fenstersaugers lassen sich schnell und einfach austauschen und sorgen für jederzeit streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne heruntertropfendes Wasser.

Schneller Austausch der Abziehlippe. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser. Weiche Silikonlippe Streifenfreies Reinigen.