Abziehlippen 280 mm für WV 2 / WV 5 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-005.0Zum Austausch der Abziehlippen von Akku Fenstersaugern WV 50, WV 75, WV 2 und WV 5. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen - ohne heruntertropfendes Wasser.
Menge (Stück)
2
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
280 x 5 x 45
Anwendungsgebiete