Abziehlippen 280 mm für WV 2 / WV 5 | Kärcher

Einfach Abziehlippen (280 Millimeter) wechseln und schon macht der Akku-Fenstersauger wieder alle glatten Oberflächen streifenfrei sauber – ohne heruntertropfendes Wasser.

Schneller Austausch der Abziehlippe. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser. Weiche Silikonlippe Streifenfreies Reinigen.