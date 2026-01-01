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    Abziehlippen 280 mm für WV 2 / WV 5 | Kärcher

    Two black rubber blades for a Kärcher window vac, placed diagonally on a white background.

    Abziehlippen 280 mm für WV 2 / WV 5

    Artikelnummer: 2.633-005.0

    Zum Austausch der Abziehlippen von Akku Fenstersaugern WV 50, WV 75, WV 2 und WV 5. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen - ohne heruntertropfendes Wasser.