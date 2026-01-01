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    WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor | Kärcher

    Two white and yellow Kärcher microfibre cloths stacked, with visible brand tags.

    WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor

    Artikelnummer: 2.633-130.0

    Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor mit Klett-Befestigung für optimale Schmutzentfernung mit der Sprühflasche des WV auf allen glatten Oberflächen.