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    WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor | Kärcher

    Two grey Kärcher microfibre cloths stacked, with a grey plastic scraper nearby.

    WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor

    Artikelnummer: 2.633-131.0

    Ideal für Außenfenster: Der Mikrofaser-Wischbezug Outdoor mit Klett-Befestigung und besonders vielen abrasiven Fasern. Inkl. Schmutzkratzer für hartnäckigsten Schmutz.