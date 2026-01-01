WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor | Kärcher

Der Mikrofaser-Wischbezug lässt sich dank des Klett-Systems ganz einfach auf der Sprühflasche befestigen und austauschen. Da es besonders viele abrassive Fasern hat, eignet sich das Pad vor allem für die Reinigung von Außenfenstern. Der beiliegende Schmutzkrater erlaubt es, selbst hartnäckigsten Schmutz von der Fensterscheibe zu entfernen.