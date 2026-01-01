WV & KV Ladegeraet | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-107.0Das Ladegerät für die Kärcher Akku-Fenstersauger sowie den Akku-Wischer.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
29 x 122 x 114
Menge (Stück)
1
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung