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    WV & KV Ladegeraet | Kärcher

    Black Kärcher power adapter with European plug and attached cable, set against a white background.

    WV & KV Ladegeraet

    Artikelnummer: 2.633-107.0

    Das Ladegerät für die Kärcher Akku-Fenstersauger sowie den Akku-Wischer.