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    XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a white background.

    XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect

    Artikelnummer: 2.641-710.0

    Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.