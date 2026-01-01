XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | Kärcher

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Artikelnummer: 2.641-710.0Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 240 x 85
Temperatur (°C)
max. 60
Gewicht (kg)
1.1
Farbe
schwarz
Länge (m)
10
Max. Druck (bar)
180
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3