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    XH 10 QR Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow connector and brass fitting on a white background.

    XH 10 QR Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi

    Artikelnummer: 2.641-708.0

    Hochdruck-Gummischlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3- bis K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best.