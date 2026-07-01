XH 10 R, Verlängerungsschlauch Gummi | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 6.390-096.0Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Gummischlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Temperatur: bis 80 °C. Druck: bis 160 bar.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 240 x 110
Gewicht (kg)
2.6
Farbe
schwarz
Länge (m)
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.7