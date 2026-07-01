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    XH 10 R, Verlängerungsschlauch Gummi | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with brass connector and yellow accent on the nozzle end.

    XH 10 R, Verlängerungsschlauch Gummi

    Artikelnummer: 6.390-096.0

    Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Gummischlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Temperatur: bis 80 °C. Druck: bis 160 bar.