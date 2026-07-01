Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    XH 10, Verlängerungsschlauch | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow design, featuring metal connectors at both ends.

    XH 10, Verlängerungsschlauch

    Artikelnummer: 6.389-092.0

    Hochdruckschlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch. Mit Textilgeflecht verstärkt, Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss. Für Geräte vor Baujahr 2010.