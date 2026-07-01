XH 10, Verlängerungsschlauch | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 6.389-092.0Hochdruckschlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch. Mit Textilgeflecht verstärkt, Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss. Für Geräte vor Baujahr 2010.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 240 x 85
Gewicht (kg)
1.2
Farbe
schwarz
Länge (m)
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.4