XH 10, Verlängerungsschlauch | Kärcher

Die 10 Meter lange Hochdruckschlauchverlängerung sorgt für höhere Flexibilität und erweitert den Aktionsradius des Hochdruckreinigers. Einfach zwischen Gerät und Hochdruckschlauch anschließen und schon arbeitet es sich besser. Der robuste DN-8-Qualitätsschlauch ist mit einem Textilgeflecht verstärkt und verfügt über einen Schlauch-Knickschutz sowie einen stabilen Messinganschluss für lange Haltbarkeit. Die Schlauchverlängerung hält einem Druck von bis zu 160 Bar stand und ist für Temperaturen bis 60 °C ausgelegt. Der Verlängerungsschlauch lässt sich selbstverständlich auch im Zusammenhang mit Reinigungsmitteln verwenden. Geeignet für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger der Klassen K 2–7 vor Baujahr 2010.

10-m-Verlängerungsschlauch Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität. DN-8-Qualitätsschlauch mit Textilgeflecht verstärkt Lange Haltbarkeit. Knickschutz Schutz des Schlauchs vor Abknicken. Messinganschluss Lange Haltbarkeit und hochwertige Qualität.