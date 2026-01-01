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    Zubehörbox Adventure | Kärcher

    Kärcher accessory set with a black storage box, transparent hose, and a black brush attachment.

    Zubehörbox Adventure

    Artikelnummer: 2.643-857.0

    Mit der Zubehörbox Adventure lässt sich Outdoor-Equipment dank optimal abgestimmten Zubehören überall mühelos reinigen. Ideal für alle, die viel unterwegs sind.