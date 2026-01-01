Zubehörbox Bike | Kärcher

Mit den optimal abgestimmten Zubehören der Bike-Zubehörbox reinigen Sie Fahrräder und Fahrrad-Equipment gründlich und schonend. Die Universalbürste mit weichen Borsten lässt sich an der Pistole anbringen und entfernt hartnäckige Verschmutzungen. Mit dem Reinigungsmittel lösen Sie den am Fahrrad typischen Schmutz und schonen dabei empfindliche Komponenten. Und mit dem hochwertigen Flausch-Mikrofasertuch lassen sich die Reinigungsobjekte anschließend abtrocknen, bevor sie verstaut werden. Zur Aufbewahrung des Zubehörs dient die mitgelieferte Box, die sich unten am Druckreiniger befestigen lässt.

Zubehörbox Kann unten angeklipst werden, sodass alles gut verstaut ist. Universalbürste Löst auch hartnäckige Verschmutzung. Reinigungsmittel für Fahrräder Für die optimale Reinigung der Fahrräder und des Fahrrad-Equipments. Hochwertiges Flausch-Mikrofasertuch Zum Trocknen von Reinigungsobjekten, bevor sie verstaut werden.