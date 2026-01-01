Zubehörbox Bike | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-858.0Zubehörbox Bike mit optimal abgestimmten Zubehören, um Fahrräder und Fahrrad-Equipment ideal zu reinigen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
229 x 221 x 108
Faserzusammensetzung Textil
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Gewicht (kg)
1.2
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Lieferumfang
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete