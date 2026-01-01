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    Zubehörbox Pet | Kärcher

    Kärcher pet grooming kit with a black container, grey cloth, black brush, and nozzle attachment.

    Zubehörbox Pet

    Artikelnummer: 2.643-859.0

    Ideal, um Haustiere/Hundepfoten schonend zu reinigen: die Zubehörbox Pet mit optimal abgestimmten Zubehören.