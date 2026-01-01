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    Zubehörtasche Adventure | Kärcher

    Kärcher accessory kit with a black carrying case, brush attachment, nozzle, and clear hose.

    Zubehörtasche Adventure

    Artikelnummer: 2.644-510.0

    Die ideale Ergänzung zu den Kärcher Niederdruckreinigern: Mit der Zubehörtasche Adventure lässt sich Outdoor-Equipment dank optimal abgestimmten Zubehören überall mühelos reinigen.