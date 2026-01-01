Zubehörtasche Adventure | Kärcher

Perfekt für die Reinigung von Outdoor-Equipment: Die optimal auf die Anwendung mit Kärcher OC 3 und OC 4 Niederdruckreinigern abgestimmten Zubehöre der Adventure-Zubehörtasche sind ideal für alle, die eine gründliche und zugleich schonende Reinigungslösung für unterwegs suchen. Das Multi Jet vereint 4 Strahlarten in einer einzigen Düse, bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf. Falls der Wassertank mal nicht ausreicht, kann mit dem Saugschlauch auch Wasser aus anderen Quellen, wie einem Kanister, einem Eimer oder einem Bach genutzt werden. Die vielseitig einsetzbare Schrubbbürste wird direkt an der Pistole montiert und entfernt hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich. Zur ordentlichen Aufbewahrung der Zubehöre dient die mitgelieferte Tasche aus wasserabweisendem Textil, die auch Platz für weiteres kleines Zubehör bietet. Die enthaltenen Zubehöre sind kompatibel mit den Kärcher Niederdruckreinigern OC 3, OC 3 Plus und OC 4. Der Ansaugschlauch ist nicht kompatibel mit dem Modell OC 3 Foldable.

4-in-1 Multi Jet Vereint 4 Strahlarten (Punkt-, Flach-, Nebel- und Gießstrahl) in einer einzigen Düse, bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf. Ansaugschlauch Falls der Wassertank nicht ausreicht, ermöglicht es der Saugschlauch, Wasser ganz einfach von alternativen Quellen, wie einem Kanister, einem Eimer oder einem Bach, zu nutzen. Schrubbbürste Die vielseitig einsetzbare Schrubbbürste kann direkt an der Pistole montiert werden und entfernt hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich. Zubehörtasche Aus wasserabweisendem Textil, das in der Waschmaschine gewaschen werden kann – ideal für unterwegs. Alle Zubehöre an einem Ort verstaut sowie extra Platz für weiteres Outdoor-Equipment. In Kombination mit dem Kärcher OC 4 kann die Tasche im leeren Wassertank verstaut werden.