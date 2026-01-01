Zubehörtasche Pet | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-512.0Die ideale Ergänzung zu den Kärcher Niederdruckreinigern: Die Zubehörtasche Pet enthält praktische Zubehöre, die speziell für die sanfte Reinigung von Hunden entwickelt wurden.
Faserzusammensetzung Textil
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
220 x 220 x 100
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete