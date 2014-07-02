VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7

VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.

Características y ventajas
Reajuste sin escalonamientos
  • Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Ahorro de tiempo
  • Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Articulación flexible
  • Articulación ajustable 360º
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 166 x 42 x 62
Campos de aplicación
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Arcos de rueda
  • Jardineras
  • Cubos de basura