Tier- und Viehtransporter reinigen | Kärcher

Viehtransporter werden vor dem Verladen mit Stroh oder mit Sägespänen eingestreut. Dies dient der Verminderung der Rutschgefahr, sodass die Tiere das Fahrzeug zügiger betreten können, und der Bindung von Kot und Harn während des Transports. Der Verschmutzungsgrad hängt davon ab, wie lange die Tiere auf dem Transporter waren – die Größe des Fahrzeugs spielt hingegen keine Rolle.

Vorgeschrieben ist auf dem Schlachthof die Innenreinigung, eine Außenreinigung ist nur beim Auftreten von Tierseuchen durchzuführen. Der Fahrer sollte die landwirtschaftlichen Betriebe, Stallungen und Laderampen so wenig wie möglich betreten – das gilt auch für Unbefugte, die Fahrerkabine oder Ladefläche des Fahrzeugs nicht betreten sollen, um Keimübertragungen zu verhindern.