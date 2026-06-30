Adaptador 1 M22AG-TR22AG

Adaptador 1 para conexión de la manguera antigua con la manguera nueva

Con este adaptador podrá conectar mangueras de alta presión con una conexión M 22 × 1,5 con mangueras de alta presión equipadas con nuestro innovador nuevo EASY!Lock. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2026 Kärcher Ecuador S.A.