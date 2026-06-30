Adaptador 7 M18IG-TR20AG

Adaptador 7 para conexión del tubo pulverizador antiguo con la boquilla nueva

Boquillas, limpiadoras de superficies o cepillos de lavado blandos que dispongan de EASY!Lock y lanzas pulverizadoras con conexión M 18 × 1,5 pueden adaptarse de forma ágil y segura con este adaptador. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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