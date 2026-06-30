Boquillas, limpiadoras de superficies o cepillos de lavado blandos que dispongan de EASY!Lock y lanzas pulverizadoras con conexión M 18 × 1,5 pueden adaptarse de forma ágil y segura con este adaptador. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.